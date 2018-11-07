Сегодня, 7 ноября, состоится матч второго тура группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия), в котором сыграют представитель Австралии Алекс де Минор и россиянин Андрей Рублёв. Начало поединка запланировано на 23:00 мск. В 2018 году соперники встречались на турнире в Вашингтоне (США). Победу в том матче одержал австралиец со счётом 5:7, 7:6 (8:6), 6:4.



«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча де Минор — Рублёв в Милане.



На старте турнира де Минор победил итальянца Лиама Каруану, а Рублёв — американца Тейлора Фритца.



В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.

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