Удары Свитолиной и Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам октября

Официальный сайт WTA огласил список теннисисток, удары которых могут быть отмечены в номинации «Удар октября 2018 года». На эту награду претендуют датчанка Каролина Возняцки (Сингапур), представительница Туниса Онс Жабер («ВТБ Кубок Кремля»), австралийка Эшли Барти (Чжухай), украинка Элина Свитолина (Сингапур), китаянка Ван Цян (Гонконг) и голландка Кики Бертенс (Сингапур).

Видео ударов доступно в официальном аккаунте WTA в YouTube.

Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование по этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена 9 ноября. Также будут определены лучший игрок и прорыв месяца.



Удар представительницы Китайского Тайбэя Се Шувэй в матче с китаянкой Ван Цян на турнире в Хиросиме был признан лучшим по итогам сентября.

Удар Се Шувэй на турнире в Хиросиме признан лучшим по итогам сентября