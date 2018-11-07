Бертенс, Барти и Севастова претендуют на награду в категории «Прорыв месяца»

Официальный сайт WTA объявил о начале голосования в категории «Прорыв октября». На победу в этой номинации претендуют голландка Кики Бертенс, австралийка Эшли Барти и представительница Латвии Анастасия Севастова.



Проголосовать можно на официальном сайте WTA-тура.



Голосование в этой номинации завершится 8 ноября. Победительница будет объявлена в пятницу, 9 ноября. Также будут определены обладательница лучшего удара октября и игрок месяца.



В январе лучшей в номинации «Прорыв месяца» стала представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй, в феврале — россиянка Дарья Касаткина, в марте — американка Даниэль Коллинз, в апреле — румынка Ана Богдан, в мае — румынка Михаэла Бузэрнеску, в июне — немка Татьяна Мария, в июле — китаянка Ван Цян, в августе — Арина Соболенко из Беларуси, в сентябре — эстонка Анетт Контавейт.

Удары Свитолиной и Возняцки претендуют на звание лучшего по итогам октября