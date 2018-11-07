Дорошина одолела Дуань Инъин в Шэньчжэне, несмотря на 12 двойных ошибок

Российская теннисистка Ольга Дорошина, пробившаяся в основную сетку турнира ITF в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, вышла во второй круг соревнований. В трёх партиях она обыграла представительницу Китая Дуань Инъин, посеянную под восьмым номером, со счётом 6:4, 1:6, 6:3. Продолжительность противостояния составила 2 часа 7 минут.

Дорошина 4 раза подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 3 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. 24-летняя россиянка поспорит с канадкой Кэрол Чжао, которая стартовала с победы над Магдаленой Фрех из Польши со счётом 2:6, 6:4, 7:5.

Турнир в Шэньчжэне завершится 11 ноября.