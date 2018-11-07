Кирьос: я начал ходить к психологам. Наверное, я слишком затянул с этим

Австралийский теннисист Ник Кирьос признался, что по окончании сезона старается решить свои психологические проблемы.

«По ходу сезона у меня были сложности на корте и за его пределами. Сейчас я начал посещать психологов, чтобы справиться со всеми проблемами. Наверное, я слишком затянул с этим. Но сейчас я уже могу свободно говорить об этом. Не думаю, что мне нужно это скрывать.

Также я работаю со своей командой над составлением правильного графика выступлений. Думаю, в последние пару лет моё расписание было не лучшим. Мне никак не удавалось доиграть до конца сезона", — приводит слова Кирьоса AFP.

В 2018 году уроженец Канберры стал победителем турнира в Брисбене. В рейтинге ATP он занимает 37-ю строчку.