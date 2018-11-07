Де Минор: с нетерпением ждал игры в новом формате

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал свою победу в стартовом матче турнира NextGen Finals в Милане (Италия). Менее чем за час он разгромил местного теннисиста Лиама Каруану — 4:1, 4:1, 4:2.



«Было весело. Я с нетерпением ожидал матч в новом формате и остался доволен произошедшим. Честно говоря, я не ощутил слишком большой разницы. Атмосфера на стадионе была великолепной – я наслаждался каждой минутой матча. Что касается результата, то я и придумать не мог лучшего старта на турнире», – цитирует де Минора официальный сайт ATP.



Напомним, в группе де Минора и Каруаны также выступают россиянин Андрей Рублёв и американец Тейлор Фритц.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.