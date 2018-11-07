Циципас: тяжело не волноваться во время матча в формате NextGen Finals

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал свою победу в стартовом матче турнира NextGen Finals в Милане (Италия). В четырёх партиях он обыграл испанца Хауме Мунара – 4:3 (7:5), 4:3 (7:3), 3:4 (4:7), 4:2.



«Матч был очень напряжённым с самого первого розыгрыша. В таком формате каждый брейк играет очень важную роль, а вероятность тай-брейка высока. В таких условиях тяжело не волноваться.



Я старался аккуратно и постепенно войти в матч. Я был очень сосредоточен на каждом из розыгрышей. Думаю, именно с таким подходом нужно выигрывать подобные матчи», – цитирует Циципаса официальный сайт ATP.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.