Вайда: поражение Джоковича от Чеккинато на «Ролан Гаррос» стало настоящим шоком

Мариан Вайда, тренер первой ракетки мира Новака Джоковича, прокомментировал успешный сезон в исполнении своего подопечного.



«Очевидно, что звание первой ракетки мира не было главной целью Новака в начале сезона. Тогда он думал лишь о том, чтобы вернуть свой теннис и постараться попасть в топ-10. Да, все видели его невероятный уровень во второй части сезона, но до того всё было очень сложно. Он должен был проявить большое терпение, чтобы получить шанс.



Поражение от Марко Чеккинато на «Ролан Гаррос» стало настоящим шоком. Уже в следующих турнирах он начал серьёзно прибавлять, выигрывать матч за матчем. Первая строчка в рейтинге? Такую цель Новак поставил себе лишь когда победил на US Open», – цитирует Вайду Tennis World USA.