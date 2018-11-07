16 ноября Шарапова выступит на форуме для инвесторов в Нью-Йорке

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова в своём «твиттере» сообщила, что 16 ноября она выступит на форуме для инвесторов в Нью-Йорке (США). Ещё одним спикером станет знаменитая американская автогонщица Даника Патрик.

Шарапова является основателем кондитерского бренда Sugarpova, продукция которого продаётся в 32 странах мира.

В 2018 году уроженка Нягани не выиграла ни одного турнира WTA. В рейтинге WTA от 5 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции. Она не выходила на корт с Открытого чемпионата США, где дошла до четвертьфинала. В противостоянии за выход в полуфинал Мария в двух партиях проиграла представительнице Испании Карле Суарес-Наварро со счётом 4:6, 3:6.