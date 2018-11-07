Джокович – Надалю: скорейшего выздоровления, друг

Первая ракетка мира из Сербии Новак Джокович отреагировал на перенесённую испанцем Рафаэлем Надалем операцию на голеностопе.



«С наилучшими пожеланиями и надеждами на скорейшее восстановление после операции, мой друг», – написал Джокович у себя в «инстаграме».



Ранее Надаль сообщил, что операция прошла успешно. Напомним, уроженец Манакора снялся с «Мастерса» в Париже, вследствие чего уступил лидерство в рейтинге именно Джоковичу. Затем Рафаэль объявил, что из-за травмы пропустит Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября. Данное решение позволило Новаку гарантированно завершить сезон в качестве первой ракетки мира.



В текущем сезоне Надаль сыграл на девяти турнирах, выиграв пять из них — «Ролан Гаррос», а также соревнования в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло.

Надаль: операция прошла хорошо, я уже дома