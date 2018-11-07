Тиафо – о призовых в Милане: было бы неплохо начать предсезонку с $ 400 тыс

Американский теннисист Фрэнсис Тиафо положительно оценил высокий уровень призовых на NextGen Finals в Милане.



«Я разговаривал с Чхун Хёном и он остался доволен таким количеством заработанных призовых. Безусловно, все знают о такой возможности. Тем не менее, пройти турнир без поражений непросто. Да, Хёну это удалось, но это тяжело.



Я не рассчитываю на эти деньги. Сейчас передо мной стоит задача выйти из группы, а там уже будет видно по ситуации. Тем не менее, было бы здорово начать свою предсезонную подготовку с $ 400 тыс. на банковском счету», – передаёт слова Тиафо спортивный журналист Рим Абулейл в своём «твиттере».



Чемпион NextGen Finals, не потерпевший по ходу турнира ни одного поражения, получит $ 407 тыс. Стоит отметить, что за весь 2018 год Тиафо заработал $ 942 тыс.

