Циципас: подносить полотенце игрокам – это работа болбоев

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал возможное изменение в теннисном регламенте. Начиная со следующего сезона болбои могут перестать подавать теннисистам полотенца. В данный момент такое нововведение тестируется на NextGen Finals, на котором выступает Циципас.



«Это единственное нововведение, которое мне не нравится на NextGen Finals. Мне приходится постоянно держать это полотенце в уме и бегать за ним в угол корта. Думаю, намного лучше, когда оно всегда под рукой. Например, сегодня я совершенно запутался во время перехода. Я забыл забрать полотенце с собой и, перебравшись на другую половину корта, не сразу сообразил что к чему.



Мне кажется, нельзя показывать свою лучшую игру, когда твоя голова забита посторонними вещами. Я считаю, что подносить полотенца и мяча – это работа болбоев», – цитирует Циципаса Sport360.

Тим: болбои не должны носить потные полотенца, стойка – идеальное решение