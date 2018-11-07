Надаль на костылях покинул клинику после операции на голеностопе

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль, который досрочно завершил сезон из-за операции на голеностопе, первое время будет передвигаться при помощи костылей.

Ранее сам Надаль сообщил, что операция прошла успешно. Проводивший её доктор Анхель Руис-Которро заявил о хронических травмах у испанца, которые стали следствием большого количества проведённых матчей в карьере.

Напомним, уроженец Манакора снялся с «Мастерса» в Париже, вследствие чего уступил лидерство в рейтинге сербу Новаку Джоковичу. Затем Рафаэль объявил, что из-за травмы пропустит Итоговый чемпионат ATP, который пройдёт в Лондоне с 11 по 18 ноября. Это решение позволило Новаку гарантированно завершить сезон в качестве первой ракетки мира.



В текущем сезоне Надаль сыграл на девяти турнирах, выиграв пять из них — «Ролан Гаррос», а также соревнования в Торонто, Риме, Барселоне и Монте-Карло.

Надаль перенёс операцию по удалению инородного тела из голеностопа