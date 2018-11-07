Рублёв: я не большой поклонник формата матчей на NextGen Finals

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал формат проведения молодёжного Итогового турнира ATP – NextGen Finals. Теннисисты играют до победы в трёх партиях, каждая из которых играется до четырёх геймов.



«Я не большой поклонник данного формата проведения матчей. В таких матчах не нужно демонстрировать свой игровой и физический максимум для победы. Вы можете сыграть посредственный матч, ваш соперник провести лучшую игру своей жизни, но всё равно победа достанется вам.



Взгляните на игру Циципаса и Мунара. Первый – 15-я ракетка мира, неоднократно обыгрывавший лучших теннисистов мира. Второй – 80-й или 90-й в рейтинге. Тем не менее, их встреча получилась очень близкой. Тай-брейк при счёте 3:3? Он стирает практически всю разницу в классе между игроками», – цитирует Рублёва Sport 360.



В своём стартовом матче 21-летний уроженец Москвы обыграл американца Тейлора Фритца. Уже сегодня, 7 ноября, Рублёв сыграет с австралийцем Алексом де Минором.

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