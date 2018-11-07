Шарапова стала 3-й в списке игроков с ухудшимся за год процентом взятия подачи

Официальный сайт WTA продолжает подводить статистические итоги сезона. По количеству эйсов первое место заняла немка Юлия Гёргес — 492 (68 матчей), на второй позиции располагается чешка Каролина Плишкова — 393 (70), на третьем — голландка Кики Бертенс — 325 (69).

Гёргес выиграла 73,8% очков на своей первой подаче. Это лучший результат в туре. На втором месте — австралийка Эшли Барти (71,6%), на третьем — Каролина Плишкова (71,2%).

Барти выиграла 78,7% геймов на своей подаче. Гёргес — 78,6%, японка Наоми Осака — 76,0%.

Эшли также заняла первое место по проценту очков, выигранных на второй подаче (52,2%). На втором месте француженка Каролин Гарсия (51,3%), на третьем — американка Слоан Стивенс (49,1%).

Россиянка Мария Шарапова стала третьей в списке игроков, чьи результаты на своей подаче стали хуже по сравнению с прошлым годом. В 2017 году Мария выиграла 73,5% геймов на своей подаче, в 2018-м — 67,4%. Спад составил 6,1%. Хуже в этом отношении выступили только эстонка Анетт Контавейт (спад — 6,9%) и австралийка Дарья Гаврилова (7,3%).