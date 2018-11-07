Мунар: Надаль – мой друг, и это невероятное ощущение

Испанский теннисист Хауме Мунар рассказал о своих отношениях со второй ракеткой мира Рафаэлем Надалем. Напомним, Мунар является выпускником Академии Рафы Надаля.



«Когда я только начинал свою работу в академии, Рафа постоянно помогал мне с планированием и другими вещами. Сейчас мы друзья, и он старается как можно больше помогать мне во всём. Иметь такого друга – невероятное ощущение.



Его главным наставлением является то, что я должен оставаться обычным парнем. Таким, каким является он сам. Следующий урок – работа, работа и ещё раз работа. Вступление в его академию стало лучшим решением в моей жизни», – цитирует Мунара Tennis.com.



В данный момент Хауме выступает на молодёжном Итоговом турнире в Милане – NextGen Finals. Свой стартовый матч на соревнованиях он проиграл греку Стефаносу Циципасу.

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