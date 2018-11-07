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Донской вышел во второй раунд челленджера в Братиславе

Донской вышел во второй раунд челленджера в Братиславе
Теннис / ATP

Представитель России Евгений Донской (2) вышел во второй круг соревнований категории «челленджер» в Братиславе. В матче первого раунда соревнований он в двух партиях победил теннисиста из Эстонии Юргена Зоппа – 7:6 (7:4), 6:2.

Продолжительность матча составила 1 час 12 минут. Донской выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 4 из 4 брейк-пойнтов. Зопп 3 раза подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 2 брейк-пойнта из 4.

Во втором круге соревнований Донской, посеяный под вторым номером, сыграет с теннисистом из Австрии Юрием Родионовым.

Призовой фонд мужского турнира в Братиславе превышает $ 125 тыс. Турнир завершится 11 ноября. Действующим победителем соревнований является немец Петер Гоёвчик.

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