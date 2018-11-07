Циципас: Сампрас в роли моего тренера? Почему нет?

Греческий теннисист Стефанос Циципас назвал идеального тренера для себя и вспомнил лучшие моменты уходящего сезона.



«Я хотел бы поработать с Питом Сампрасом. Почему нет? Думаю, он был бы идеальным тренером, однако сомневаюсь, что Пит захочет много путешествовать сейчас.



Любимые моменты сезона? Финал в Барселоне против Надаля был особенным. Победы в Торонто, безусловно, тоже. Ну и, конечно же, мой первый трофей уровня ATP в карьере – победа в Стокгольме», – цитирует Циципаса Tennis World USA.

Стоит отметить, что Сампрас имеет греческие корни. В текущем сезоне 20-летний Стефанос провёл 82 поединка, 52 из которых завершил победой. Успешные результаты позволили ему подняться на 15-ю строчку в мировом рейтинге ATP.

На «Мастерсе» в Торонто Стефанос стал самым молодом теннисистом, обыгравшим четырёх игроков из топ-10 мирового рейтинга на одном турнире.