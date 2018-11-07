Тиафо: знал, что матч с Хуркачем будет сложным, рад, что остановил соперника

Американец Фрэнсис Тиафо, стартовавший на групповом этапе турнира NextGen Finals в Милане (Италия) с победы над поляком Хубертом Хуркачем со счётом 4:1, 4:2, 2:4, 4:3 (12:1), прокомментировал результат первого матча.

«Тай-брейк был очень интересным. Хуркач наращивал давление, он не нервничал. Я рад за него, он отличный игрок, хотя и занимает довольно низкую позицию в рейтинге ATP. Он вошёл в первую сотню, выиграл челленджер в Бресте. Я играл с ним раньше, в 2018 году. Я знал, что будет непросто, но и сам сыграл здорово. Мне нужно было его остановить. К счастью, я это сделал», — цитирует Тиафо пресс-служба ATP.

Во втором туре группы А Тиафо 7 ноября сыграет против Стефаноса Циципаса из Греции, а Хуркач сразится с представителем Испании Хауме Мунаром.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.