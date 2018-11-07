Федерер: мне нужен был матч с кем-то калибра Джоковича

Бывшая первая ракетка мира швейцарец Роджер Федерер поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP, который пройдёт в Лондоне (Великобритания). Федерер среди соперников отметил серба Новака Джоковича, который недавно поднялся на первое место в рейтинге ATP.

«Сейчас я планирую отдохнуть и хорошо подготовиться к Лондону. Очевидно, что Новак сейчас на подъёме. Это легко заметить. Он отлично подаёт, набрал хорошую форму.

Сейчас в целом я доволен своей игрой на «Мастерсе» в Париже. Я играл лучше, чем на турнире в Базеле, хоть там я и победил. В Париже я дошёл до полуфинала, мне нужен был матч с кем-то калибра Новака. Так что всё в порядке», — цитирует Федерера Daily Express.

В группе Густаво Куэртена выступят Джокович, немец Александр Зверев, хорват Марин Чилич и американец Джон Иснер.

В группе Ллейтона Хьюитта оказались Федерер, южноамериканец Кевин Андерсон, австриец Доминик Тим и японец Кей Нисикори.