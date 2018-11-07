Хуркач нанёс поражение Мунару на турнире NextGen Finals в Милане

Польский теннисист Хуберт Хуркач одержал свою первую победу на турнире NextGen Finals в Милане (Италия). Поляк в пяти сетах обыграл испанца Хауме Мунара, матч завершился со счётом 4:2, 4:2, 2:4, 3:4 (5:7), 4:1.

Продолжительность матча составила 2 часа и 7 минут. Хуркач, занимающий 85-е место в рейтинге ATP, выполнил 5 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 6 брейк-пойнтов. Его соперник, 76-я ракетка мира, 8 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и сделал 3 брейка. Ранее Хуркач и Мунар друг с другом не встречались.

Мунар потерпел уже второе поражение на турнире в Милане. Ранее испанец также уступил греку Стефаносу Циципасу. Хуркач в стартовом матче проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Сегодня, 7 ноября, Тиафо и Циципас встретятся друг с другом. В случае победы Тиафо Мунар потеряет шансы на выход в плей-офф.