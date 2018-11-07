Ринальди: очень горда, что второй раз подряд вышла в финал Кубка Федерации

Капитан сборной США на Кубке Федерации Кэти Ринальди поделилась ожиданиями от финала турнира. В финале американки сыграют в Праге (Чехия) со сборной Чехии. Ринальди, несмотря на кадровые потери, сохраняет оптимизм.

«Будучи капитаном на протяжении последних пяти лет, я поняла, что никого нельзя недооценивать. Чехия и США – команды с самой богатой историей в Кубке Федерации, с лучшими результатами. Этот матч вызывает колоссальный интерес. Мы очень горды, что оказались здесь. И, конечно, я очень рада, что второй год подряд дохожу до финала. В финале может случиться всё что угодно», — цитирует Ринальди The Washington Post.

Напомним, что по разным причинам от участия в финале отказались сёстры Уильямс, Слоан Стивенс и Мэдисон Кис. В результате в состав сборной вошли Даниэль Коллинз, София Кенин, Элисон Риске и Николь Меличар.