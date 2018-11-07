Муратоглу: думаю, Циципас – лучший в плане техники

Тренер Серены Уильямс Патрик Муратоглу высоко отозвался о греческом теннисисте Стефаносе Циципасе. Он уже на протяжении долгого времени занимается в теннисной академии Муратоглу во Франции.

«В Циципасе я увидел настоящего бойца. Думаю, что он – лучший в плане техники в теннисе. Также у него есть отличные физические данные. Он – настоящий атлет с правильной психологией, трудяга. С такими качествами можно рассчитывать на успешную и долгую карьеру.

Он готов бежать к сетке за мячом. И в эти секунды кажется, что он всё так и хотел сделать, вне зависимости от того, выиграл он очко или нет. И это здорово.

Я не вижу никаких пределов для него. Я уверен, что он может становиться лучше и лучше», — цитирует Муратоглу ESPN.

В настоящее время Циципас принимает участие в NextGen Finals в Милане. На старте турнира Циципас обыграл испанца Хауме Мунара.