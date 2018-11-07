Эксперт BBC Лоу: Хачанов вряд ли обыграл бы Джоковича в финале ТБШ

Эксперт BBC Дэвид Лоу считает, что причиной поражения серба Новака Джоковича в финале «Мастерса» в Париже (Франция) от россиянина Карена Хачанова стал недонастрой. По мнению Лоу, Джокович действовал бы более собрано в финале турнира «Большого шлема».

«Если бы этот матч состоялся в финале Итогового чемпионата ATP в Лондоне или в финале турнира «Большого шлема», не думаю, что Хачанов победил бы. Величайшие игроки выходят на пик формы во время крупнейших турниров.

Они такие же люди. Понятно, что им хочется выиграть и турнир в Париже. Но для игроков уровня Джоковича более важное значение имеют другие турниры», — цитирует Лоу Daily Express.

Отметим, что Джокович примет участие в Итоговом турнире ATP в Лондоне. Хачанов является в настоящее время первым запасным. В случае снятия одного из участников Карен займёт его место.