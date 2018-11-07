Члена Совета директоров ATP уволили за нежелание увеличить призовые

Тренер Роджер Рашид был исключён из Совета директоров ATP по решению Совета игроков. Причиной исключения Рашида стала его позиция по поводу увеличения призовых на турнирах, сообщает Daily Mail.

Рашид голосовал за мягкое повышение призовых. Оно предполагало увеличение на четыре — шесть процентов на сезон. Реформа должна была вступить в силу с нового сезона. Игроки остались недовольны позицией Рашида, после чего была инициирована процедура увольнения.

Рашид входил в Совет директоров ATP в качестве одного из трёх представителей игроков. Большинство руководителей Совета игроков, который возглавляет сербский теннисист Новак Джокович, проголосовали за исключение Рашида из организации. Официальных комментариев пресс-службы ATP пока не было.