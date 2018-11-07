Фритц обыграл Каруану на турнире NextGen Finals в Милане

Американский теннисист Тейлор Фритц одержал первую победу на турнире NextGen Finals, который проходит в Милане (Италия). Фритц во втором туре группового турнира нанёс поражение итальянцу Лиаму Каруане. Матч завершился со счётом 1:4, 4:1, 4:3 (11:9), 4:2.

Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты. Фритц, занимающий 47-е место в рейтинге ATP, выполнил 8 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 2 брейк-пойнта из 6. Его соперник, 375-я ракетка мира, 7 раз подал навылет, допустил 4 двойные ошибки и сделал 1 брейк. Ранее Фритц и Каруана друг с другом не встречались.

Фритц одержал свою первую победу в Милане, Каруана потерпел два поражения. В заключительном матче группового этапа Фритц сыграет с австралийцем Алексом де Минором, а соперником Каруаны станет россиянин Андрей Рублёв.