Хуркач: рад, что вёл игру в матче с Мунаром

Польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над испанцем Хаме Мунаром на турнире NextGen Finals в Милане. Матч завершился со счётом 4:2, 4:2, 2:4, 3:4 (5:7), 4:1.

«Конечно, я очень доволен. Матч был очень тяжёлым, любой мог выиграть. В нескольких эпизодах я сыграл неудачно, промахивался, после чего соперник сумел вернуться в игру. Он здорово боролся.

В последнем сете старался ни о чём не думать. Старался играть агрессивно на тай-брейке. Я диктовал игру, доволен, что сумел оказать давление на соперника.

Что является моей сильной стороной? Сложно сказать. Главное, что я сохраняю позитивный настрой», — сказал Хуркач после победы над Мунаром.

Мунар потерпел уже второе поражение на турнире в Милане. Ранее испанец также уступил греку Стефаносу Циципасу. Хуркач в стартовом матче проиграл американцу Фрэнсису Тиафо. Сегодня, 7 ноября, Тиафо и Циципас встретятся друг с другом. В случае победы Тиафо Мунар потеряет шансы на выход в плей-офф.