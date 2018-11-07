Ферреро: в начале карьеры не поверил бы, что смогу добиться всего

Испанский теннисист Хуан-Карлос Ферреро признался, что никогда не рассчитывал на столь успешную карьеру. В настоящий момент Ферерро тренирует Карлоса Алькараса. Ранее испанец работал с немецким теннисистом Александром Зверевым.

«Если бы в начале моей карьеры мне кто-то сказал, что я добьюсь таких успехов, я бы просто не поверил. Я выигрывал несколько раз Кубок Дэвиса, становился победителем «Ролан Гаррос», возглавлял рейтинг ATP. Конечно, это намного больше, чем я рассчитывал. Я мог выиграть «Мастерс» в Шанхае, где уступил Хьюитту.

Наверное, мог выиграть ещё несколько турниров «Большого шлема». Но я считаю, что сделал всё, что мог. Я стремился к самым высоким результатам», — цитирует Ферреро Tennis World USA.