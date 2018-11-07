Меличар: испытываю противоречивые чувства перед финалом Кубка Федерации

Американская теннисистка Николь Меличар поделилась ожиданиями от финала Кубка Федерации. За чемпионский титул поборются сборные США и Чехии. Меличар родилась в Брно (Чехия), но ещё в детстве с родителями переехала в США.

«Я очень горжусь, что представляю США. Для меня большая честь сыграть против сборной страны, в которой я родилась. Но я буду играть за страну, которую считаю родной.

Конечно, есть противоречивые чувства. Но, наверное, такой старт карьеры в Кубке Федерации можно назвать особенным», — цитирует Меличар Reuters.

Помимо Меличар, в состав сборной США на финал были включены Даниэль Коллинз (35), София Кенин (48) и Элисон Риске (63). Сборную Чехии представят Петра Квитова (7), Каролина Плишкова (8), Катержина Синякова (1-е место в парном рейтинге), Барбора Стрыцова (5-е место в парном рейтинге).