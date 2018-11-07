Дель Потро: до сих пор больно думать, что не сыграю на Итоговом чемпионате ATP

Аргентинский теннисист Хуан-Мартин дель Потро рассказал о своём самочувствии. Аргентинец из-за травмы был вынужден пропустить Итоговый турнир ATP, который пройдёт в Лондоне.

«Всем привет! Давно не выходил на связь. Хотел немного рассказать вам, как обстоят дела с моей травмой и восстановлением. Травма стала серьёзным ударом для меня. До сих пор мне больно думать о том, что я не приму участия в Итоговом турнире ATP. Очень жаль, что один из лучших сезонов в моей карьере заканчивается таким образом. Невезение.

Со времени моей травмы прошло несколько недель. Я продолжаю взаимодействовать с моей командой и докторами, чтобы быстрее восстановиться. Пока восстановление идёт хорошо, я чувствую себя лучше, и это вселяет уверенность, я хочу продолжать играть.

Конечно, мне пришлось изменить мои цели. После травмы казалось, что мир просто рухнул. Да, у меня были проблемы с запястьем, но я не думал, что повторится что-то подобное.

Спасибо вам за поддержку! Я просто хотел вновь выйти на связь, поприветствовать вас и заключить в свои объятия!» — написал дель Потро в «Инстаграме».