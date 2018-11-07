Федерер прилетел в Лондон и приступил к подготовке к Итоговому чемпионату ATP

Швейцарский теннисист Роджер Федерер прилетел в Лондон, где скоро стартует Итоговый чемпионат ATP. Свой первый матч на турнире Федерер проведёт в воскресенье, 11 ноября. Его соперником станет японец Кей Нисикори.

Федерер уже приступил к тренировкам. Швейцарец тренируется в теннисном клубе «Куинз». Его партнёром на тренировках стал 17-летний Чун Синцен, занимающий первое место в рейтинге ATP среди юниоров. Теннисист из Китайского Тэйбэя выиграл два юношеских турнира «Большого шлема» и недавно впервые в карьере вошёл в топ-100 рейтинга ATP.

Федерер поиграл с Чуном, после чего теннисисты сидели и общались на протяжении 20 минут. Швейцарец дал своему спарринг-партнёру советы и пожелал ему успехов, сообщает журналист Филипп Мард.