Фритц: не мог поверить, что у Каруаны проходили такие удивительные удары

Американский теннисист Тейлор Фритц прокомментировал свою победу над итальянцем Лиамом Каруаной (1:4, 4:1, 4:3 (11:9), 4:2) на турнире NextGen Finals в Милане (Италия).

«Я думаю, что плохо играл в первом сете вне зависимости от счёта. Затем ещё и соперник набрал удивительное очко отличным ударом. Тут нечего расстраиваться.

Мы поговорили с тренером, он сказал, чтобы я не расстраивался и лучше защищал свою подачу. После этого я заиграл лучше. Соперник нанёс столько отличных ударов! Каждый раз, когда он это делал, я просто не мог поверить своим глазам. Но каким-то образом я сумел довести дело до победы», — сказал Фритц пресс-службе ATP.

Фритц одержал свою первую победу в Милане, Каруана потерпел два поражения. В заключительном матче группового этапа Фритц сыграет с австралийцем Алексом де Минором, а соперником Каруаны станет россиянин Андрей Рублёв.