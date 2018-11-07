Циципас обыграл Тиафо и одержал вторую победу на турнире NextGen Finals

Греческий теннисист Стефанос Циципас нанёс поражение американцу Фрэнсису Тиафо в рамках турнира NextGen Finals в Милане (3:0). Матч завершился со счётом 4:3 (7:3), 4:3 (7:5), 4:2.

Продолжительность матча составила 1 час и 14 минут. 15-я ракетка мира Циципас выполнил 6 эйсов, допустил 1 двойную ошибку и реализовал 1 брейк-пойнт. Его соперник, занимающий 40-е место в рейтинге ATP, 6 раз подал навылет, допустил 1 двойную ошибку и не сделал ни одного брейка. Ранее соперники встречались друг с другом лишь один раз. В 2017 году на турнире в Токио Циципас обыграл Тиафо в двух сетах.

Циципас после двух туров возглавляет турнирную таблицу группы А. Греческий теннисист одержал две победы. У Тиафо и поляка Хуберта Хуркача – по одной победе. Замыкает турнирную таблицу испанец Хауме Мунар, потерпевший два поражения. В плей-офф из группы выйдут игроки, которые займут первое и второе места.