Циципас досрочно вышел в полуфинал NextGen Finals

Греческий теннисист Стефанос Циципас стал первым полуфиналистом турнира NextGen Finals, который проходит в Милане (Италия). Циципас одержал две победы на групповом этапе. После победы в трёх сетах над американцем Фрэнсисом Тиафо (4:3 (7:3), 4:3 (7:5), 4:2) Циципас обеспечил себе выход в следующий раунд.

Циципас после двух туров имеет в своём активе 2 победы (6:1 по сетам). В заключительном матче группового этапа Циципас сыграет с поляком Хубертом Хуркачом. Даже в случае поражения в трёх сетах Циципас всё равно опередит Тиафо и испанца Хауме Мунара, который стартовал с двух поражений подряд. Тиафо в случае победы над Мунаром в трёх сетах закончит групповой этап с разницей 6:4, но Циципас пройдёт дальше за счёт личной встречи.

В то же время Тиафо, Хуркач и Мунар сохраняют шансы на вторую путёвку в плей-офф. Хуркач может выйти в полуфинал с первого места, а Тиафо и Мунар – со второго.

Циципас обыграл Тиафо и одержал вторую победу на турнире NextGen Finals