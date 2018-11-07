Фритц: немного волновался, ведь Каруана часто побеждал меня в юниорах

Американский теннисист Тейлор Фритц после победы над итальянцем Лиамом Каруаной на турнире NextGen Finals в Милане (Италия) признался, что опасался соперника. Фритц вспомнил, что его пути с Каруаной неоднократно пересекались на юниорском уровне.

«Я думаю, что я немного опасался, так как в его голове могла быть мысль, что он может меня победить. Я часто проигрывал Лиаму, когда мы были юниорами. Я помню один матч, когда он меня обыграл в двух сетах в полуфинале одного из турниров.

Мы действительно является хорошими друзьями. Даже не могу вспомнить, сколько матчей мы с ним провели в 12-14 лет! Поэтому, безусловно, наш с ним матч представлял для меня интерес.

Как я отношусь к новому формату турнира? Он мне нравится. Думаю, что он делает теннис более интересным. Стоит пробовать что-то новое, пытаться заинтересовать молодое поколение», — цитирует Фритца Ubitennis.

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