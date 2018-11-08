Циципас: в матче с Тиафо боролся за каждое очко, как за матч-пойнт

Грек Стефанос Циципас прокомментировал победу над американцем Фрэнсисом Тиафо в трёх сетах на турнире NextGen Finals в Милане (Италия). Эта победа позволила Циципасу досрочно обеспечить себе выход в полуфинал соревнований.

«Я не сбавлял оборотов, сохранял максимальную концентрацию, полностью выкладывался. Я полностью удовлетворён тем, как концентрировался во время каждого розыгрыша. Боролся за каждое очко, будто это был матч-пойнт. Надеюсь, что я смогу на таком же уровне проводить здесь на турнире все матчи», — цитирует Циципаса пресс-служба ATP.

Ранее Циципас также обыграл испанца Хауме Мунара. Греческий теннисист вне зависимости от исхода матча против поляка Хуберта Хуркача получит одну из путёвок в полуфинал. За вторую путёвку будут бороться Хуркач (1 победа), Тиафо (1 победа) и Мунар (0 побед).

Циципас досрочно вышел в полуфинал NextGen Finals