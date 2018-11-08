Эксперт BBC: Джокович – явный фаворит Итогового чемпионата ATP

Эксперт BBC Дэвид Лоу поделился ожиданиями от Итогового чемпионата ATP, который стартует в Лондоне (Англия). По мнению Лоу, явным фаворитом будет сербский теннисист Новак Джокович.

«Тяжёлый календарь Джоковича не повлиял на моё мнение. У него была неделя, чтобы отдохнуть и набраться сил. Он будет явным фаворитом турнира в Лондоне.

Что касается Федерера, для него всё может сложиться иначе. Скажу лишь так. Он чувствует себя иначе, Федерер недоволен своей игрой на протяжении практически всего года. Да, он выиграл турнир в Базеле, но хорошо играл лишь в начале сезона», — цитирует Лоу Daily Express.

В Итоговом чемпионате ATP принимают участие восемь лучших игроков сезона. Ранее из-за травм от участия отказались испанец Рафаэль Надаль и аргентинец Хуан-Мартин дель Потро.