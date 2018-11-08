Рублёв уступил де Минору на турнире Next Gen Finals в Милане

Российский теннисист Андрей Рублёв потерпел поражение на групповом этапе турнира Next Gen Finals в Милане. Рублёв уступил австралийцу Алексу де Минору. Матч завершился со счётом 1:4, 4:3 (7:5), 1:4, 2:4.

Продолжительность матча составила 1 час 27 минут. Де Минор, занимающий 31-е место в рейтинге ATP, выполнил 10 эйсов, допустил 3 двойные ошибки и реализовал 4 брейк-пойнта. 68-я ракетка мира Рублёв 3 раза подал навылет, допустил 6 двойных ошибок и сделал 1 брейк. Ранее соперники встречались на турнире в Вашингтоне. Тогда победа также осталась за де Минором.

«Чемпионат» вёл прямую текстовую трансляцию матча де Минор – Рублёв

Де Минор одержал свою вторую победу на турнире. Рублёв один матч выиграл и один проиграл. После второго тура россиянин занимает второе место в турнирной таблице. В заключительном туре группового этапа Рублёв сыграет с итальянцем Лиамом Каруаной, а де Минор – с американцем Тейлором Фритцем. В полуфинал выходят игроки, занявшие первое и второе место в группе.