Сегодня, 8 ноября, состоится матч третьего тура группового этапа турнира Next Gen ATP Finals в Милане (Италия), в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Италии Лиам Каруана. Начало поединка запланировано на 17:30 мск. Ранее соперники друг с другом не встречались.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:

текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Каруана в Милане.



Рублёв на нынешнем турнире в Милане одержал одну победу и потерпел одно поражение. Каруана проиграл два матча подряд. По два игрока из групп A и B выйдут в полуфинал.



В 2017 году соревнования в Милане выиграл представитель Южной Кореи Чхун Хён, который в финале обыграл Рублёва со счётом 3:4 (5:7), 4:3 (7:2), 4:2, 4:2.