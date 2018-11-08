Дорошина проиграла Чжао во втором круге турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Ольга Дорошина, пробившаяся в основную сетку турнира ITF в Шэньчжэне (Китай) через квалификацию, не смогла выйти в четвертьфинал. В матче второго раунда 24-летняя спортсменка в двух партиях проиграла представительнице Канады Кэрол Чжао со счётом 5:7, 0:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 23 минуты.



Дорошина 1 раз подала навылет, совершила 7 двойных ошибок и реализовала 2 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 4 двойные ошибки и 6 брейков.



За выход в полуфинал соревнований с призовым фондом $ 100 тыс. Чжао поспорит с сербкой Иваной Йорович.

Первый номер посева на этом турнире получился китайская теннисистка Чжэн Сайсай.

Турнир в Шэньчжэне завершится 11 ноября.