Де Минор — о победе над Рублёвым: я отлично подавал и выполнил свой план на игру

Австралийский теннисист Алекс де Минор прокомментировал победу над россиянином Андреем Рублёвым на групповом этапе турнира Next Gen Finals в Милане (Италия). Матч завершился в пользу 19-летнего уроженца Сиднея со счётом 4:1, 3:4 (5:7), 4:1, 4:2.

«Это было здорово. Знал, что матч будет сложным, ведь форхенд Рублёва является одним из самых опасных в туре. Очень доволен своей победой. Я действительно хорошо подавал и выполнил свой план на игру.



Это ещё не конец. Учитывается результат каждого матча. Год прошёл отлично, но завтра наступит следующий день, и нужно продолжать делать то же самое», — приводит слова де Минора официальный сайт турнира.

В заключительном туре группового этапа Рублёв сыграет с итальянцем Лиамом Каруаной, а де Минор – с американцем Тейлором Фритцем.