Серена Уильямс стала обладательницей награды журнала Adweek

23-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс попала на обложку издания Adweek, посвящённого лучшим брендам года, а также обладательницей соответствующей награды.

«Спасибо, Adweek! Для меня невероятная радость и честь оказаться на обложке выпуска Brand Genius и получить награду по итогам годам», — написала Уильямс в своём «инстаграме».

Фото обложки журнала Adweek доступно в «инстаграме» издания.

В статье о Серене говорится, что обладательница 72 титулов в одиночном разряде, многократная победительница соревнований «Большого шлема», четырёхкратная олимпийская чемпионка не остановилась лишь на теннисной карьере, а стала бизнесвумен, защитницей угнетённых, дизайнером, инвестором, родителем, дающим советы, и настоящим брендом.