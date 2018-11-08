Федерер назвал три лучших матча в своей карьере

Швейцарский теннисист Роджер Федерер рассказал, какие победы запомнились ему больше всего.

«Лучшие игры в моей карьере? Финал Открытого чемпионата Франции в 2009 году с Робином Сёдерлингом. На Уимблдоне финал 2007 года, когда я выиграл пятый титул подряд, и финал 2009 года против Энди Роддика. Последние два матча были невероятными. На трибунах сидели Борг и Сампрас, там находились все мои кумиры.



Поддержка фанатов по всему миру окрыляет меня. Никогда не думал, что буду хорошо играть в теннис. Мне пришлось очень упорно работать. Нельзя добраться до вершины и ничем не жертвовать», — приводит слова Федерера Tennis World USA.

В рейтинге ATP от 5 ноября 37-летний уроженец Базеля занимает третье место.