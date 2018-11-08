Тренер Тима: после поражения от Хачанова Доминик был испуган

Гюнтер Бресник, тренер австрийца Доминика Тима, поделился ожиданиями от выступления подопечного на Итоговом чемпионате ATP в Лондоне. На групповом этапе Тим сыграет с южноафриканцем Кевином Андерсоном, швейцарцем Роджером Федерером и японцем Кеем Нисикори.

«Нисикори и Андерсон — соперники, которых Доминик может победить. Но он может им и проиграть. Тут можно бросать монетку. Важно, как теннисисты будут себя чувствовать в местных условиях. Будет очень много „если“. Самое сильное впечатление производят Федерер и Джокович. В матчах других теннисистов будет борьба», — цитирует Бресника Spox.

Бресник также прокомментировал поражение Тима от россиянина Карена Хачанова в полуфинале «Мастерса» в Париже со счётом 4:6, 1:6.

«Доминик провёл очень плохой матч. После поражения он был испуган. Такое с ним происходит очень редко. Он не хочет принимать такие поражения, несмотря на то что Хачанов сыграл здорово», — сказал Бресник.

Джокович стал первой ракеткой мира, Хачанов — 11-й