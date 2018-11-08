Хуркач доволен атмосферой на турнире NextGen Finals в Милане

Польский теннисист Хуберт Хуркач оценил атмосферу на турнире NextGen Finals в Милане (Италия) и признался, что ему очень нравится здесь играть.

«Это великолепно. Да, это потрясающе. Здесь тебя поддерживают великие люди, они любят теннис. Очень приятно играть перед такими болельщиками», — приводит слова Хуркача официальный сайт турнира.

21-летний уроженец Вроцлава в стартовом матче NextGen Finals проиграл американцу Фрэнсису Тиафо со счётом 1:4, 2:4, 4:2, 3:4 (10:12), а затем взял верх над Хауме Мунаром из Испании — 4:2, 4:2, 2:4, 3:4 (5:7), 4:1. Сегодня, 8 ноября, Хуркач в заключительном поединке группового этапа встретится с представителем Греции Стефаносом Циципасом, который уже обеспечил себе выход в полуфинал турнира.