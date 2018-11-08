Стосур: не хочу каждую неделю играть в квалификации

Победительница Открытого чемпионата США 2011 года австралийка Саманта Стосур рассказала о задачах, которые она поставила перед собой на 2019 год. В рейтинге WTA уроженка Брисбена занимает 72-ю строчку.

«Я хочу улучшить своё положение в рейтинге, чтобы попадать в основную сетку турниров. Я не хочу полагаться на „уайлд-кард“, не хочу каждую неделю играть в квалификации. Если я смогу вернуться в топ-40, то почти везде буду проходить в основу.

К «Ролан Гаррос» хотелось бы быть в числе сеяных, это помогает. Грунтовый сезон будет моей главной целью.

Также мне нужно работать над подачей, чтобы выигрывать больше геймов. Мне нужно лучше подавать первым мячом. У меня хорошая подача, но её надо улучшать. И, конечно, хочется избежать проблем со здоровьем", — цитирует Стосур официальный сайт федерации тенниса Австралии.

34-летняя австралийка за свою карьеру выиграла девять турниров WTA в одиночном разряде.