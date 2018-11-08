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Де Минор: в Милане все игроки показывают безумно классный теннис

Де Минор: в Милане все игроки показывают безумно классный теннис
Теннис / ATP

Австралиец Алекс де Минор после выхода в полуфинал Next Gen Finals в Милане (Италия) отметил, что все теннисисты на турнире демонстрируют очень хорошую игру.

«Здесь все парни показывают безумно классный теннис. Каждый матч является очень трудным. С нетерпением жду возможности снова выйти на корт. Надеюсь, я смогу хорошо подавать и сделать хотя бы часть того, что мне удалось сегодня», — приводит слова де Минора официальный сайт турнира.

Ранее 19-летний уроженец Сиднея взял верх над итальянцем Лиамом Каруаной, а также обыграл представителя России Андрея Рублёва. 8 ноября в заключительном матче группового этапа де Минор встретится с американцем Тейлором Фритцем.

В соревнованиях на стадионе Fiera Milano принимают участие восемь сильнейших игроков АТР-тура в возрасте до 21 года. В прошлом сезоне турнир выиграл южнокореец Чхун Хён.

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