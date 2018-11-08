Чилич: надеюсь приехать на Итоговый в лучшей форме, нежели в прошлом году

Хорватский теннисист Марин Чилич прокомментировал методы подготовки к Итоговому турниру ATP в конце сезона.



«Когда я приехал на Итоговый турнир в прошлом году, то почувствовал, что моё тело истощено. Несмотря на то, что я отлично играл в концовке сезона, матчей было много и мне требовалось больше дополнительной энергии. В психологическом плане было не легче.



Надеюсь, что я сумел сделать выводы и на этот раз приехал в Лондон в лучшем функциональном состоянии. Думаю, что секрет в том, что нужно прислушиваться к своему телу, делать тренировки более сбалансированными. Возможно, следует заниматься меньше по времени, но более интенсивно», – цитирует Чилича официальный сайт ATP.



Хорват попал в группу Куэртена, где его соперниками станут серб Новак Джокович, американец Джон Иснер и немец Александр Зверев.