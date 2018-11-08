На Итоговом турнире игрокам и зрителям будут выдаваться многоразовые бутылки

Руководство ATP планирует бороться с загрязнением окружающей среды и большим количеством распространения пластика в частности. Первые попытки борьбы будут предприняты уже на Итоговом турнире в Лондоне.



Так, игрокам и зрителям будут выдаваться многоразовые пластиковые бутылки, на территории стадиона будут установлены специальные фонтанчики и кулеры с водой, а алкогольные напитки будут продаваться в многоразовых стаканчиках.



Ведущие игроки уже поддержали такое нововведение. Экс третья ракетка мира из Швейцарии Стэн Вавринка считает, что следить за окружающей средой нужно было начать давно, и надеется, что данная практика распространится не только на Итоговый турнир, но и на другие соревнования в 2019 году.