Федерер: о завершении карьеры меня начали спрашивать ещё в 2009-м

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал своё возможное завершение карьеры.



«Больше всего мне нравится моя карьера тем, что никто не знает, что произойдёт в будущем. Ещё после «Ролан Гаррос»—2009 меня начали спрашивать о завершении карьеры.

Тогда я побил рекорд Сампраса по завоёванным трофеям «Большого шлема», выиграл все возможные мэйджоры и вновь стал первой ракеткой мира – что ещё нужно человеку для счастья?



Но теннис – это моя страсть. Я буду играть как можно дольше, потому что действительно люблю его», – цитирует теннисиста Tennis World USA.

Федерер: если бы я сейчас был ребёнком, то болел бы за Надаля

37-летний Федерер – победитель 20 турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и олимпийский чемпион Пекина-2008. В его активе 99 выигранных турниров и рекорд по непрерывному пребыванию на первой строчке рейтинга ATP (237 недель).